Match d’improvisation Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne

Oise

Match d’improvisation Margny-lès-Compiègne, 20 novembre 2022, Margny-lès-Compiègne. Match d’improvisation

461 Rue de la République Margny-lès-Compiègne Oise

2022-11-20 17:00:00 – 2022-11-20 19:00:00 Margny-lès-Compiègne

Oise Les Cipitrons, troupe d’improvisations, ont le plaisir de recevoir l’équipe de la Litho de Thorigny pour un match. Pour ce premier match de la saison, nous vous attendons de bonne heure et nous nous chargeons de la bonne humeur avec l’aide de Skibilibop derrière les platines ! Nous ne vous accueillerons évidemment pas les mains vides : un point buvette/restauration et un stand goodies seront à votre disposition ! Les Cipitrons, troupe d’improvisations, ont le plaisir de recevoir l’équipe de la Litho de Thorigny pour un match. Pour ce premier match de la saison, nous vous attendons de bonne heure et nous nous chargeons de la bonne humeur avec l’aide de Skibilibop derrière les platines ! Nous ne vous accueillerons évidemment pas les mains vides : un point buvette/restauration et un stand goodies seront à votre disposition ! cipitrons@gmail.com +33 6 62 24 14 55 https://www.facebook.com/LesCipitrons Paul-Alexandre WASILEWSKI

Margny-lès-Compiègne

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne, Oise Autres Lieu Margny-lès-Compiègne Adresse 461 Rue de la République Margny-lès-Compiègne Oise Ville Margny-lès-Compiègne lieuville Margny-lès-Compiègne Departement Oise

Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/margny-les-compiegne/

Match d’improvisation Margny-lès-Compiègne 2022-11-20 was last modified: by Match d’improvisation Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne 20 novembre 2022 461 Rue de la République Margny-lès-Compiègne Oise Margny-lès-Compiègne Oise

Margny-lès-Compiègne Oise