Match d’improvisation : LICOEUR – LITO Le Secteur Bègles, samedi 16 mars 2024.

Match d’improvisation : LICOEUR – LITO Le match d’improvisation est une rencontre entre 2 équipes de 4 comédiens, qui inventent et jouent des histoires en direct à partir de thèmes et contraintes tirées au sort par un arbitre. Samedi 16 mars, 19h30 Le Secteur Tarifs : 5 € – 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T19:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T19:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Un spectacle improvisé !

Ils vous et nous avaient enchanté par leur folie et leur générosité lors du dernier match de la saison 2022-2023 au Secteur et nous vous avions alors promis de les faire revenir dès cette saison. Nos nouveaux amis de la LITO, qui célèbrent leur trentième anniversaire, reviennent et re-clôturent la saison au Secteur, nous ne pouvions rêver mieux !

Réservation conseillée, toutes les infos sur notre site Internet.

Le Secteur 59, rue des Terres Neuves – Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.licoeur.com »}]

Licoeur improvisation

Licoeur