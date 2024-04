MATCH D’IMPROVISATION LES CANDIRATONS VS. LA TEDI Centre Rabelais Changé, samedi 13 avril 2024.

match d’improvisation Les Candiratons vs la Tedi Les Candiratons accueillent la Tedi pour un match d’improvisation pendant lequel les joueurs laisseront libre cours à leur imagination une soirée pleine d’humour et de fantaisie. Musique en live. De quoi bien s’amuser !

Vous cherchez un spectacle plein d’énergie, de créativité et de rires contagieux ? Ne cherchez pas plus loin ! Venez assister à notre prochain match d’improvisation, où les joueurs se lanceront dans des défis hilarants sans filet ni script.

Rejoignez-nous pour une soirée où tout peut arriver ! Des histoires loufoques, des personnages extravagants et des rebondissements inattendus vous attendent. Venez encourager nos improvisateurs talentueux alors qu’ils rivalisent d’esprit vif et d’ingéniosité pour remporter le titre de champion de l’improvisation.

Que vous soyez un amateur de théâtre chevronné ou que vous découvriez simplement le monde de l’improvisation, ce match promet d’être une expérience inoubliable pour tous ! Réservez dès maintenant votre place pour une soirée remplie de surprises et de rires à partager avec vos amis et votre famille. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

Centre Rabelais 1 Place Victor Hugo

Changé 72560 Sarthe Pays de la Loire candiratons@gmail.com

