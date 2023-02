MATCH D’IMPROVISATION LES CANDIRATONS (LE MANS) VS LES TITANS (NANTES) rue Alexandre Bellanger Écommoy Écommoy Catégories d’Évènement: Écommoy

Sarthe Écommoy Sont convié.e.s lors de cette soirée tou.te.s les amateur.trice.s d’humour pour rire en chœur pendant toute une soirée. L’équipe des Candiratons (Le Mans) affronte l’équipe Les Titans (Nantes).

Entrée au chapeau. Match d’improvisation Les Candiratons (Le Mans) VS Les Titans (Nantes) mairie@ecommoy.fr rue Alexandre Bellanger Salle polyvalente Les Quatre Vents Écommoy

