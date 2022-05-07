MATCH D”IMPROVISATION LES CANDIRATONS (LE MANS) VS. LA LIP (PARIS), CENTRE SOCIO-CULTUREL F.RABELAIS Changé Changé
MATCH D”IMPROVISATION LES CANDIRATONS (LE MANS) VS. LA LIP (PARIS), CENTRE SOCIO-CULTUREL F.RABELAIS Changé, 7 mai 2022, Changé.
MATCH D”IMPROVISATION LES CANDIRATONS (LE MANS) VS. LA LIP (PARIS), CENTRE SOCIO-CULTUREL F.RABELAIS Changé
2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07 23:00:00
Changé Sarthe Changé
EUR 5
Spectacle – match d’improvisation
https://www.facebook.com/LesCandiratons
Changé
dernière mise à jour : 2022-04-26 par