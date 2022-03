Match d’Improvisation – Improttoks VS Improvocs Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Match d’Improvisation – Improttoks VS Improvocs Bizanos, 4 mars 2022, Bizanos. Match d’Improvisation – Improttoks VS Improvocs Episcènes 6 Rue René Olivier Bizanos

2022-03-04 – 2022-03-04 Episcènes 6 Rue René Olivier

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos 8 8 EUR Pour ce match nous recevons pour la première fois de l’année, les Improttoks de Bayonne ! Rien ne sera laissé au hasard pour que cette soirée soit inoubliable ! Comme une soirée improvisation ne peut se prédire, pas besoin de grands discours pour décrire l’événement, car la beauté de l’improvisation c’est qu’elle est imprévisible : une soirée inattendue, pleine de surprises et de rebondissements vous attend ! Des amitiés, des amours, des vengeances… bref, des relations ! se créeront au cours de cette soirée. Vous ne voudriez pas manquer un tel événement ? Alors venez Attention jauge limitée ! Merci de votre soutien.

Ouverture du café-théâtre à 19h.

Début du spectacle à 20h30. Episcènes

Episcènes 6 Rue René Olivier Bizanos

