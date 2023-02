Match d’improvisation Clermont-Ferrand vs Gap Maison des jeunes et de la culture / Centre social Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon

Match d’improvisation Clermont-Ferrand vs Gap Maison des jeunes et de la culture / Centre social, 10 mars 2023, Montluçon . Match d’improvisation Clermont-Ferrand vs Gap 8 rue du Général Émile Mairal Maison des jeunes et de la culture / Centre social Montluçon Allier Maison des jeunes et de la culture / Centre social 8 rue du Général Émile Mairal

2023-03-10 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-10

Maison des jeunes et de la culture / Centre social 8 rue du Général Émile Mairal

Montluçon

Allier EUR L’association “Le Cure-Yeux” et la MJC de Montluçon mettent en place un match d’improvisation qui opposera Clermont-Ferrand à Gap le vendredi 10 mars à partir de 20h30. le.cure.yeux@gmail.com +33 6 15 17 87 76 https://lecureyeux.e-monsite.com/ Maison des jeunes et de la culture / Centre social 8 rue du Général Émile Mairal Montluçon

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Montluçon Allier Maison des jeunes et de la culture / Centre social 8 rue du Général Émile Mairal Ville Montluçon lieuville Maison des jeunes et de la culture / Centre social 8 rue du Général Émile Mairal Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon /

Match d’improvisation Clermont-Ferrand vs Gap Maison des jeunes et de la culture / Centre social 2023-03-10 was last modified: by Match d’improvisation Clermont-Ferrand vs Gap Maison des jeunes et de la culture / Centre social Montluçon 10 mars 2023 8 rue du Général Émile Mairal Maison des jeunes et de la culture / Centre social Montluçon Allier Allier Maison des jeunes et de la culture / Centre social Montluçon

Montluçon Allier