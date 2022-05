Match d’improvisation Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos 8 8 EUR Venez profiter du dernier match de la saison pour les ImproVocs.

Qui dit dernier match dit dépassement de soi et surtout rencontre, car ce dernier match sera en interne !!! Pour se quitter dignement les ImproVocs joueront ensemble, mais qui seront les meilleurs ? Ouverture du café – théâtre à 19h

Début du spectacle à 20h30 Episcènes 6 Rue René Olivier Bizanos

