Match d'improvisation

La Troupe Universitaire d'Improvisation, le Trou'Pau et les Improvocs des EpiScènes se retrouvent sur la scène après 2 ans sans se voir. Et oui la dernière fois qu'ils ont créé des histoires ensemble c'était le 1er février 2020 dans le cadre du PIC (édition 2019-2020). Les temps ont changé, les joueurs ont changé, mais l'amour et la cohésion entre les deux équipes restent, à moins que ce match ne fasse tout basculer ! Ne manquez pas la réunion de ces troupes paloises !

Ouverture du café – théâtre à 19h

Début du spectacle à 20h30

Épiscènes
6 Rue René Olivier
Bizanos 64320

6 mai 2022

8 EUR

+33 5 59 87 18 36

Ouverture du café – théâtre à 19h

Début du spectacle à 20h30

+33 5 59 87 18 36

Épiscènes

