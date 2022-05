MATCH D’IMPROVISATION Besançon Vs Paris! Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

MATCH D'IMPROVISATION Besançon Vs Paris! rue de l'Observatoire Salle Jenny d'Héricourt, Besançon

2022-05-12 – 2022-05-12

MATCH D'IMPROVISATION BESANCON (LUDI) / PARIS (LES ENFANTS GÂTÉS)

JEUDI 12 MAI à 20H (Ouverture des portes 19h30)

Salle Jenny d’Héricourt, Campus La Bouloie, Besançon Le Match d’impro est un spectacle théâtral.

Imaginez un arbitre sévère, lançant des titres à deux équipes qui, après 20 secondes de réflexion, créent des histoires improvisées.

Imaginez-vous voter pour votre équipe préférée au cours d’un spectacle dynamique, drôle et parfois poétique ou fantastique.

Ou arrêtez d’imaginer, venez et vivez-le !

VENI, VIDI, LUDI ! Tarifs : 9€ Normal / 6€ Réduit (étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, intermittents) • +0,50 cts sur place

Nous sommes partenaires Pass Culture

Billetterie en ligne : https://urlr.me/mKrNs Plus d’infos et toutes les dates de la saison : www.ludi-arti.fr

Pour nous joindre en direct :

0650623462 / contact@ludi-arti.fr

