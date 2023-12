Match d’improvisation Annexe 14 Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Match d’improvisation : Impro d’Enfer joue contre Impro D’Enfer Un match d’improvisation de folie en perspective, Impro D’Enfer, fine troupe d’impro du 14e se dédouble pour un match endiablé!! Animé par notre maîtresse de cérémonie, mis en musique par notre musicien préféré et arbitré par un terrible arbitre, les deux équipes n’ont qu’à bien se tenir, pour le plus grand plaisir du public! Annexe 14 26 rue Mouton Duvernet 75014 Paris Contact : https://improdenfer.com improdenfer@gmail.com https://www.facebook.com/ImproDenfer https://www.facebook.com/ImproDenfer improdenfer.com

