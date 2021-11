Solignac-sur-Loire Solignac-sur-Loire Haute-Loire, Solignac-sur-Loire Match d’impro théâtrale pour adultes Solignac-sur-Loire Solignac-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Solignac-sur-Loire

Match d’impro théâtrale pour adultes Solignac-sur-Loire, 27 novembre 2021, Solignac-sur-Loire. Match d’impro théâtrale pour adultes Solignac-sur-Loire

2021-11-27 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-27

Solignac-sur-Loire Haute-Loire Solignac-sur-Loire Match d’impro’ théâtrale pour adultes organisé par l’association Les Pourparlers en partenariat avec Scène-Sur-Loire, la troupe théâtrale de Cussac-sur-Loire. ciedespourparlers@gmail.com +33 7 68 01 07 91 Solignac-sur-Loire

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Solignac-sur-Loire Autres Lieu Solignac-sur-Loire Adresse Ville Solignac-sur-Loire lieuville Solignac-sur-Loire