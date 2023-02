Match d’impro théâtrale, 25 février 2023, Casseuil Casseuil.

Match d’impro théâtrale

Salle culturelle de Casseuil Casseuil Gironde

2023-02-25 20:00:00 – 2023-02-25 22:30:00

0 0 EUR L’équipe GIVRé (La Réole) accueille la LICOEUR (Cambes)

Le match d’impro est accessible à tou.tes. Spectacle théâtral interactif 100% improvisé ! Des cartons de vote et des chaussettes pour les spectateurs, une “patinoire” comme aire de jeu pour les 12 improvisateurs, des thèmes à la discrétion de l’arbitre, un.e Maitre de Cérémonie et DJ pour mettre l’ambiance !

Buvette et petite restauration sur place (produits artisanaux, locaux et bio)

+33 6 45 99 83 60 Anim’Actions

Anim action

Casseuil

