Match d’impro Rue Lorois Pontivy, samedi 16 mars 2024.

Humour et créativité seront au rendez-vous de ce spectacle loufoque où la troupe de St Thuriau “Improtofeu” affrontera la “Drine Team” de Plescop pendant une douzaine d’improvisations arbitrées par un maître de cérémonie !

Apéro et petite restauration sur place.

Ouvert à tous | Prix libre et conscient | Réservation obligatoire .

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16

Rue Lorois La Cantine des Halles

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne bonjour@lacantinedeshalles.bzh

