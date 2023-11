Match d’impro philosophique La Passerelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Match d’impro philosophique La Passerelle Paris, 17 novembre 2023, Paris. Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit sous condition Impro et philosophie : vous pensez que ça ne va pas ensemble ? Préparez-vous à être surpris ! Match d’impro philosophique / Théâtre Être ou ne pas être ? Mon chien est-il libre ? …Mémoire : n’oublie pas d’oublier. … Le bonheur est-il obligatoire ? … La conscience est-elle un organe ? … Pense-t-on en mots en images ? … L’art est-il décevant ? Toutes ses questions que vous vous êtes posées, ils vont vous y répondre en improvisant musicalement. Derrière l’humour se cache toujours une pointe de vérité ! Vendredi 17 novembre de 19h30 à 21h00 Lieu : La Passerelle, 26 rue de Crussol -75011 Paris

Entrée : Gratuit

Audience : Tout public La Passerelle 26 rue de Crussol 75011 Paris Contact : https://nuitdelaphilosophie.fr/2023/10/24/match-dimpro-philosophique/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-match-dimpro-philosophique-734116511247?aff=oddtdtcreator

Nuit de la Philosophie Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Passerelle Adresse 26 rue de Crussol Ville Paris Departement Paris

