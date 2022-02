Match d’Impro Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Match d’Impro Nyons, 19 mars 2022, Nyons. Match d’Impro L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons

2022-03-19 – 2022-03-19 L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier

Nyons Drôme EUR Les Olives de Nyons contre les Spams de Nîmes. Le match d’impro est composé de multiples petites histoires où imbroglio et personnages se mêlent pour aboutir à un scenario. Le public attribuera les point à la meilleure équipe d’improvisation. +33 7 83 07 59 75 https://www.lelectron-libre.com/ L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons

dernière mise à jour : 2022-01-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse L'Electron Libre 70 Allée E. Farnier Ville Nyons lieuville L'Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Departement Drôme

Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Match d’Impro Nyons 2022-03-19 was last modified: by Match d’Impro Nyons Nyons 19 mars 2022 Drôme Nyons

Nyons Drôme