Le fleuron de l’improvisation québécoise s’invite à Lille ! La LILA est très fière de recevoir la LNI, la Ligue Nationale d’Improvisation du Québec pour un match d’impro abracadabrantesque ! Le match d’impro est une compétition qui voit s’affronter deux équipes d’improvisation théâtrale, autour de thèmes et de règles choisis avec soin par un impitoyable arbitre. D’ailleurs, le match d’impro a justement été créé par… la LNI ! Pour ne pas manquer ce spectacle qui s’annonce aussi exceptionnel que tonitruant, et voir les équipes lilloise et québécoise se défier pour le fun, sous le joug d’un féroce arbitre : rendez-vous le 18 mars 2022 à la salle Alain Colas, Lille Fives

20€/18€

