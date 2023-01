Match d’impro – Le Kibélé – Les Tortues D’Janine vs. Paris Impro Le Kibélé Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Match d’impro – Le Kibélé – Les Tortues D’Janine vs. Paris Impro Le Kibélé, 19 janvier 2023, Paris. Le jeudi 19 janvier 2023

de 19h30 à 20h30

. gratuit

La bataille sera rude, venez les départager ! Amateurs de théâtre d’improvisation ou néophyte, rejoignez-nous le Jeudi 19 janvier ! Les Tortues D’Janine invitent les élèves de Paris Impro au Kibélé ! Sur des catégories choisies par notre Maître de Cérémonie, nos deux équipes s’affronteront sur scène. Ce sera à vous de choisir les thèmes et de voter pour les meilleures impros de la soirée ! Le Kibélé 12 rue de l’échiquier 75010 Paris Contact : https://www.instagram.com/lestortuesdjanine/ https://www.facebook.com/lestortuesdjanine/ https://www.facebook.com/lestortuesdjanine/ https://www.instagram.com/lestortuesdjanine/

Tortues DJanine

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Kibélé Adresse 12 rue de l'échiquier Ville Paris lieuville Le Kibélé Paris Departement Paris

Le Kibélé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Match d’impro – Le Kibélé – Les Tortues D’Janine vs. Paris Impro Le Kibélé 2023-01-19 was last modified: by Match d’impro – Le Kibélé – Les Tortues D’Janine vs. Paris Impro Le Kibélé Le Kibélé 19 janvier 2023 Le Kibélé Paris Paris

Paris Paris