Match d’impro Le Hasard Ludique, 6 avril 2022, Paris. Mixez ou comparez les équipes. Et votez pour votre préférée ! Savourez la victoire de vos chouchous. À consommer sans modération jusqu’à la fin du temps imparti.

Date et horaire exacts : Le mercredi 06 avril 2022

de 20h00 à 23h00

payant 6€ sur place Match d’impro: la recette ! Prenez : • 2 équipes d’improvisateurs/rices chauds bouillants • 1 arbitre exigeant • 1 MC excitant • Un public exaltant Ajoutez : • Des thèmes pimentés • Des catégories variées Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018 Contact : https://www.lehasardludique.paris coucou@lehasardludique.fr https://www.facebook.com/events/1004031803716678/1125942808192243

Match d’impro Le Hasard Ludique

