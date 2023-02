Match d’impro Le Bruit Qui Court avec ImproPistou Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR Un événement exceptionnel et un rendez-vous à ne pas rater dans le petit monde de l’impro marseillaise : Le Bruit Qui Court reçoit pour la première fois le collectif Impropistou, réunissant des improvisateurs et des improvisatrices venues de Marseille, d’Avignon et de Montélimar. Un match d’impro totalement inédit, qui se déroulera au théâtre Marie-Jeanne, et qui devrait valoir le déplacement. À ne pas rater, donc ! Match d’impro Le Bruit Qui Court avec ImproPistou organisé par Le Bruit Qui Court Accueil Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement

