Match d’impro : la LNI vs la Poule ! Théâtre (Le) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Match d’impro : la LNI vs la Poule ! Théâtre (Le) – Rezé, 1 avril 2022, Rezé. 2022-04-01

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non Tarifs : de 15 € à 18 € Infos et billetterie : lafabriqueaimpros.com/programmation Tout public Ceci n’est pas un poisson d’avril ! La Ligue Nationale d’Improvisation revient à Nantes et pour l’occasion, la Fabrique à Impros s’associe à La Poule, troupe professionnelle nantaise, pour lui faire face ! Une rencontre inédite qui promet d’être époustouflante. Théâtre (Le) – Rezé adresse1} Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr https://lafabriqueaimpros.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre (Le) - Rezé Adresse Rue Guy Le Lan Ville Rezé Age maximum Tout public lieuville Théâtre (Le) - Rezé Rezé Departement Loire-Atlantique

Théâtre (Le) - Rezé Rezé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reze/

Match d’impro : la LNI vs la Poule ! Théâtre (Le) – Rezé 2022-04-01 was last modified: by Match d’impro : la LNI vs la Poule ! Théâtre (Le) – Rezé Théâtre (Le) - Rezé 1 avril 2022 Nantes Théâtre (Le) - Rezé Rezé

Rezé Loire-Atlantique