MATCH D’IMPRO – LA LIGUE D’IMPROVISATION DE TOURAINE – Théâtre

MATCH D’IMPRO – LA LIGUE D’IMPROVISATION DE TOURAINE – Théâtre, 5 novembre 2022, . MATCH D’IMPRO – LA LIGUE D’IMPROVISATION DE TOURAINE – Théâtre

2022-11-05 20:30:00 – 2022-11-05 Le public, quant à lui, n’est en rien passif. Il a le pouvoir de voter à l’aide d’un carton bicolore correspondant à la couleur des maillots de l’équipe et de faire savoir laquelle des deux équipes a produit la meilleure prestation.

Il peut également exprimer son mécontentement à tout moment en jetant dans la patinoire un chausson

qui lui aura été remis à l’entrée !

La partie se déroule en deux manches de 45 minutes, entrecoupées d’une pause de 10 minutes. Les musiciens, en accord parfait avec le rythme des matchs, se chargent de « chauffer » le public pendant les temps morts. Dans une « patinoire » sans glace, deux équipes, composées de 4 joueurs et d’un coach chacune, s’affrontent sur des thèmes très divers, tirés d’une urne par un arbitre de blanc et noir vêtu. L’arbitre, véritable chef d’orchestre de la rencontre, est en mesure de siffler des fautes. Le public, quant à lui, n’est en rien passif. Il a le pouvoir de voter à l’aide d’un carton bicolore correspondant à la couleur des maillots de l’équipe et de faire savoir laquelle des deux équipes a produit la meilleure prestation.

Il peut également exprimer son mécontentement à tout moment en jetant dans la patinoire un chausson

qui lui aura été remis à l’entrée !

La partie se déroule en deux manches de 45 minutes, entrecoupées d’une pause de 10 minutes. Les musiciens, en accord parfait avec le rythme des matchs, se chargent de « chauffer » le public pendant les temps morts. Ligue d’improvisation de Touraine dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville