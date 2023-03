Match d’Impro – France VS Québec – Tournée Européenne 2023 LA COMEDIE DE TOULOUSE, 2 avril 2023, TOULOUSE.

Match d’Impro – France VS Québec – Tournée Européenne 2023 LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-04-02 à 17:00 (2023-04-02 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

MELTING POT présente, en accord avec LA COMEDIE DE TOULOUSE ce spectacle « » »INOUBLIABLE » » Et oui ! Nous savons que vous n’avez pas oublié la magnifique rencontre franco-québécoise de l’an dernier ! Ainsi, pour votre plus grand plaisir, Melting Pot se dresse une nouvelle fois face à la LNI !France – Québec, l’affiche de rêve pour tout·e amateur·rice de match d’improvisation. D’un côté, la France, représentée par Melting Pot. Une équipe toulousaine prête à en découdre de générosité !De l’autre, le Québec, représenté par la ligue historique et chère à nos cœurs, la LNI. Une équipe fondatrice ayant marqué l’histoire du match d’improvisation ! Avec les joueur·ses suivant·es : Christian Brisson-Dargis, Joelle Paré-Beaulieu, Mathieu Lepage, Brigitte Soucy, Yann Aspirot. 2h de spectacle, 2 périodes de 45 minutes de jeu pendant lesquelles les improvisateur·rices s’affronteront sur des thèmes et catégories imposé·es par un arbitre impartial et incorruptible. Un spectacle de virtuoses de l’instant présent et du théâtre spontané. » Match d’Impro – France VS Québec – Tournée Européenne 2023

Votre billet est ici

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne

MELTING POT présente, en accord avec LA COMEDIE DE TOULOUSE ce spectacle

« » »INOUBLIABLE » » Et oui ! Nous savons que vous n’avez pas oublié la magnifique rencontre franco-québécoise de l’an dernier ! Ainsi, pour votre plus grand plaisir, Melting Pot se dresse une nouvelle fois face à la LNI !France – Québec, l’affiche de rêve pour tout·e amateur·rice de match d’improvisation. D’un côté, la France, représentée par Melting Pot. Une équipe toulousaine prête à en découdre de générosité !De l’autre, le Québec, représenté par la ligue historique et chère à nos cœurs, la LNI. Une équipe fondatrice ayant marqué l’histoire du match d’improvisation ! Avec les joueur·ses suivant·es : Christian Brisson-Dargis, Joelle Paré-Beaulieu, Mathieu Lepage, Brigitte Soucy, Yann Aspirot. 2h de spectacle, 2 périodes de 45 minutes de jeu pendant lesquelles les improvisateur·rices s’affronteront sur des thèmes et catégories imposé·es par un arbitre impartial et incorruptible. Un spectacle de virtuoses de l’instant présent et du théâtre spontané. »

.27.2 EUR27.2.

Votre billet est ici