Les toulousains ont intérêt à faire fondre de plaisir le cœur gelé de leurs adversaires par leur humour rayonnant ! Il se murmure qu’outre-Atlantique se prépare depuis plusieurs semaines une préparation intense à base de d’orignaux, de poutine et de chemises de bûcherons pour ne pas glisser sous le vent. Ils devront donner le meilleur d’eux-mêmes et réussir à nous emporter ailleurs par la simple force de l’improvisation ! Inutile d’essayer d’acheter l’arbitre avec du sirop d’érable. Il s’agira d’être créatif et d’éviter les clichés! Avec la LIQA et La Bulle Carrée 14/12/8€* en prévente (*+frais de réservation) 16/14/10€ sur place NOUVEAU : Vous pouvez précommander une assiette de tapas (charcuterie ou végétarienne) sur notre billetterie et être sûr.e de pouvoir la déguster. Des assiettes complémentaires pourront être vendues sur place dans la limite de nos stocks. Ouverture de la buvette : 19h30 durée : 2h30 (avec entracte)

!!! PROMO FRANCE/QUEBEC/SUISSE : prenez des billets pour minimum 2 matchs francophones et vos billets pour chaque spectacle sont à 10€ en tarif normal, 9€ en tarif réduit et 6€ en tarif mineur (+frais de billetterie).

Le Québec est de retour ! La LIQA (Ligue d’improvisation du Québec amateur) a traversé l’Atlantique pour venir affronter les comédiens toulousains lors d’un match d’improvisation endiablé !

Théâtre des Mazades 10 avenue des Mazades Toulouse



