Centre culturel – Théâtre des Mazades , le samedi 16 octobre à 20:30

### Spectacle d’improvisation Il était grand temps de réinviter la Belgique, notre petite cousine pour un match d’improvisation endiablé ! Réjouissons nous car le plat pays nous a envoyé une sélection prestigieuse, une fois, avec la LIP (Ligue d’Improvisation Professionnelle de Wallonie-Bruxelles) ! Les comédiens toulousains auront tout intérêt à avoir la “frite” pour affronter le légendaire humour belge ! Il se murmure qu’ils suivraient depuis plusieurs semaines une préparation intense à base de classiques de la bande-dessinée et de gaufres de Liège, pour ne pas finir dans les choux. Inutile d’essayer d’acheter l’arbitre avec une bonne bière… Il s’agira d’être créatif et d’éviter les clichés ! ### Plus d’infos [Site de la Bulle carrée](https://bullecarree.fr/events/match-dimpro-france-belgique-3/) ![]() ### Infos pratiques Samedi 16 octobre à 20h30

14€ / 12€ / 8€

Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:30:00

