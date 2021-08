Match d’impro Centre socioculturel François Rabelais, 7 mai 2022, Changé.

Match d’impro

Centre socioculturel François Rabelais, le samedi 7 mai 2022 à 20:00

Les Candiratons et la Ligue d’Improvisation de Paris sauront vous entraîner dans leurs délires totalement inventés ! ### Une impro, c’est quoi ? Une improvisation, ce n’est ni plus ni moins qu’une histoire inventée, un récit éphémère qui oscille selon les envies de l’arbitre et du public, une durée, un nombre de comédiens et des catégories. ### Un match d’impro, c’est quoi ? Un match est divisé en deux périodes d’environ 45 minutes. Durant ces périodes, les spectateurs votent à la fin de chaque impro grâce à un carton remis en début de match et donnent ainsi un point à l’équipe majoritaire. Si vous n’êtes pas contents vous pourrez lancer des chaussons sur l’arbitre ! Rire et énergie garantis !

Tarif plein : 5 € / Réduit : 3 €

Deux équipes déterminées, des improvisateurs prêts à tout, une patinoire, un arbitre et un groupe de musiciens au top : tout pour passer une super soirée dans une ambiance fun et décalée !

Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo 72560 Changé Changé Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T22:00:00