Piscine Marx Dormoy, Lille, le samedi 23 octobre à 19:30

Reservez vos billets ici : [https://my.weezevent.com/match-water-polo-feminin-luc-onn-j2-championnat-de-france](https://my.weezevent.com/match-water-polo-feminin-luc-onn-j2-championnat-de-france) Remake de la finale 2021 du championnat de France, premier match à domicile de la saison à un mois de la coupe d’Europe. Toutes les raisons sont bonnes pour venir voir ce match !

5€ tarif plein, 3€ tarif réduit , gratuit pour les -18 ans

