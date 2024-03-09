MATCH DE VOLLEY NANCY VS ROYAN Vandœuvre-lès-Nancy
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MATCH DE VOLLEY NANCY VS ROYAN Vandœuvre-lès-Nancy, samedi 9 mars 2024.
MATCH DE VOLLEY NANCY VS ROYAN Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Samedi
Venez assister au match de volley Nancy VS Royan.Tout public
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-03-09 20:00:00
fin : 2024-03-09
3 rue de Gembloux
Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est
L’événement MATCH DE VOLLEY NANCY VS ROYAN Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2024-02-29 par DESTINATION NANCY