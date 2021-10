Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Match de Théâtre d’Improvisation Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Match de Théâtre d’Improvisation Saint-Céré, 4 décembre 2021, Saint-Céré. Match de Théâtre d’Improvisation 2021-12-04 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-04 Avenue Pierre et Andrée Delbos Auditorium

Saint-Céré Lot La Cambriole Impro reçoit les improvisateurs de la Balise de limoges. Un matche d’impro avec des thèmes et des contraintes imposés par un arbitre impitoyable. Famille. Buvette. +33 6 68 31 60 55 ©la Cambriole dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Avenue Pierre et Andrée Delbos Auditorium