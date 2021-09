Valence Valence Drôme, Valence Match de rugby VRDR contre UNION COGNAC SAINT JEAN D ANGELY Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Match de rugby VRDR contre UNION COGNAC SAINT JEAN D ANGELY Valence, 12 septembre 2021, Valence. Match de rugby VRDR contre UNION COGNAC SAINT JEAN D ANGELY 2021-09-12 – 2021-09-12 rue Jean Vilar Stade Pompidou

Valence Drôme EUR 3ème match aller du championnat de France de Fédérale une. contact@vrdr.fr +33 4 75 05 59 10 http://www.vrdr.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse rue Jean Vilar Stade Pompidou Ville Valence lieuville 44.94643#4.92025