Match de rugby : U.S. Seynoise / CS Vienne, 22 octobre 2022, . Match de rugby : U.S. Seynoise / CS Vienne



2022-10-22 – 2022-10-22 À 19h la Nationale 2 reçoit le CS Vienne Rugby et en ouverture les espoirs reçoivent le RC Aubenas Vals à 17h. Snack et vente de boissons sur place.

Venez nombreux ! +33 4 94 94 27 72 https://www.usseynoise-rugby.com/ dernière mise à jour : 2022-10-18 par

