Match de rugby : U.S. Seynoise / CS Nuitons La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Match de rugby : U.S. Seynoise / CS Nuitons La Seyne-sur-Mer, 3 avril 2022, La Seyne-sur-Mer. Match de rugby : U.S. Seynoise / CS Nuitons Stade Marquet 1018 avenue du Maréchal Juin La Seyne-sur-Mer

2022-04-03 – 2022-04-03 Stade Marquet 1018 avenue du Maréchal Juin

La Seyne-sur-Mer Var Les espoirs Fédéraux jouent en lever de rideau puis match de la Fédérale 1.

Snack et vente de boissons sur place. us.seynoise@sfr.fr +33 4 94 94 27 72 https://www.usseynoise-rugby.com/ Stade Marquet 1018 avenue du Maréchal Juin La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Stade Marquet 1018 avenue du Maréchal Juin Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Stade Marquet 1018 avenue du Maréchal Juin La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Match de rugby : U.S. Seynoise / CS Nuitons La Seyne-sur-Mer 2022-04-03 was last modified: by Match de rugby : U.S. Seynoise / CS Nuitons La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 3 avril 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var