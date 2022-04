Match de rugby: U.S.Dax vs UCS Cognac St Jean d’Angely Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Match de rugby: U.S.Dax vs UCS Cognac St Jean d’Angely Dax, 24 avril 2022, Dax. Match de rugby: U.S.Dax vs UCS Cognac St Jean d’Angely Stade Maurice Boyau 34 Bld des Sports Dax

2022-04-24 15:00:00 – 2022-04-24 19:00:00 Stade Maurice Boyau 34 Bld des Sports

Dax Landes 5 5 EUR 25ème et avant dernière journée de Nationale rugby au Stade Maurice Boyau où nos joueurs de l’USDAX reçoivent ceux de COGNAC. Finir la saison sur deux bonnes performances à domicile pour régaler le public tel est l’objectif de nos joueurs ! 25ème et avant dernière journée de Nationale rugby au Stade Maurice Boyau où nos joueurs de l’USDAX reçoivent ceux de COGNAC. Finir la saison sur deux bonnes performances à domicile pour régaler le public tel est l’objectif de nos joueurs ! +33 5 58 90 45 45 25ème et avant dernière journée de Nationale rugby au Stade Maurice Boyau où nos joueurs de l’USDAX reçoivent ceux de COGNAC. Finir la saison sur deux bonnes performances à domicile pour régaler le public tel est l’objectif de nos joueurs ! usdax rugby

Stade Maurice Boyau 34 Bld des Sports Dax

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Stade Maurice Boyau 34 Bld des Sports Ville Dax lieuville Stade Maurice Boyau 34 Bld des Sports Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Match de rugby: U.S.Dax vs UCS Cognac St Jean d’Angely Dax 2022-04-24 was last modified: by Match de rugby: U.S.Dax vs UCS Cognac St Jean d’Angely Dax Dax 24 avril 2022 Dax Landes

Dax Landes