Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Match de Rugby Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Match de Rugby Saint-Lary-Soulan, 7 août 2021, Saint-Lary-Soulan. Match de Rugby 2021-08-07 16:00:00 – 2021-08-07 Stade Sainte Marie SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Pass sanitaire obligatoire Match amical TARBES / Union Cognac Saint jean d’Angély

Nationale 1

Entrée Gratuite Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Stade Sainte Marie SAINT-LARY-SOULAN Ville Saint-Lary-Soulan lieuville 42.82199#0.32333