Bouches-du-Rhne Le Rugby Club Châteaurenard affrontera le Céret Sportif.

A cette occasion nous vous attendons pour une journée festive dés 11h30 au Stade Pierre de Coubertin.



Repas d’avant Match à partir de 11h30.

13h30 : Les Espoirs.

15h30 : Equipe 1ère. Le RCC reçoit Céret Sportif. Venez assister au match ! +33 6 29 14 23 12 Stade Pierre Coubertin Avenue Pierre de Coubertin Châteaurenard

