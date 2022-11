Match de rugby fédérale I : Mauléon reçoit U.S Salles Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrnes-Atlantiques

Match de rugby fédérale I : Mauléon reçoit U.S Salles Mauléon-Licharre, 27 novembre 2022, Mauléon-Licharre. Match de rugby fédérale I : Mauléon reçoit U.S Salles

Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques

2022-11-27 15:15:00 – 2022-11-27 Mauléon-Licharre

Pyrnes-Atlantiques 13h30 : lever de rideau espoirs : S.A.M contre Salles

15h15 : match 13h30 : lever de rideau espoirs : S.A.M contre Salles

15h15 : match +33 5 59 28 19 59 maule

Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques Ville Mauléon-Licharre lieuville Mauléon-Licharre Departement Pyrnes-Atlantiques

Match de rugby fédérale I : Mauléon reçoit U.S Salles Mauléon-Licharre 2022-11-27 was last modified: by Match de rugby fédérale I : Mauléon reçoit U.S Salles Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 27 novembre 2022 Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques Pyrnes-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques