Dax Dax Dax, Landes Match de rugby Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Match de rugby Dax, 13 novembre 2021, Dax. Match de rugby Dax

2021-11-13 – 2021-11-13

Dax Landes 9ème journée de Nationale, US Dax rugby contre Dijon

Venez supporter nos Rouge & Blanc de l’U.S.DAX vers la victoire ! On compte sur vous ! 9ème journée de Nationale au Stade Maurice Boyau

Venez supporter nos Rouge & Blanc de l’U.S.DAX vers la victoire ! On compte sur vous ! +33 5 58 90 45 45 9ème journée de Nationale, US Dax rugby contre Dijon

Venez supporter nos Rouge & Blanc de l’U.S.DAX vers la victoire ! On compte sur vous ! usdax rugby

Dax

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Ville Dax lieuville Dax