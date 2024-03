Match de moto-ball Stade Émile Langlois Houlgate, samedi 21 septembre 2024.

Match de moto-ball Stade Émile Langlois Houlgate Calvados

Vous aimez la moto et le football ? Alors le spectacle vous plaira !

– Le 13 avril, l’équipe de Houlgate accueille le M.B.C. de Robion pour le 1/4 de finale de la Coupe de France puis le Championnat Élite 1.

– Le 11 mai toute la journée, Coupe de France U 18 entre le M.B.C. de Houlgate et ceux de Saint-Georges et de Voujeaucourt.

– Le 25 mai, l’équipe de Houlgate accueille le M.B.C. de Neuville pour les Championnats U18 puis Élite 1.

– Le 1er juin, Championnat U18 contre le M.B.C. de Vitry puis Championnat Élite 1 contre celui de Valréas.

– Le 15 juin, l’équipe de Houlgate accueille le M.B.C. de Voujeaucourt pour le pour le Championnat U18 puis le M.B.C. de Carpentras pour le Championnat Élite 1.

– Le 29 juin, Coupe de France Élite 1 , adversaire non déterminé.

– Le 6 juillet, l’équipe de Houlgate accueille le M.B.C. de Saint-Georges pour les Championnats U18 puis Élite 1.

– Le 20 juillet, Championnat Élite 1 entre le M.B.C. de Houlgate et celui de Camaret.

– Le 21 septembre, Championnats U18 puis Élite 1 entre le M.B.C. de Houlgate et le S.U.M.A. de Troyes.

Vous aimez la moto et le football ? Alors le spectacle vous plaira !

– Le 13 avril, l’équipe de Houlgate accueille le M.B.C. de Robion pour le 1/4 de finale de la Coupe de France puis le Championnat Élite 1.

– Le 11 mai toute la journée, Coupe de France U 18 entre le M.B.C. de Houlgate et ceux de Saint-Georges et de Voujeaucourt.

– Le 25 mai, l’équipe de Houlgate accueille le M.B.C. de Neuville pour les Championnats U18 puis Élite 1.

– Le 1er juin, Championnat U18 contre le M.B.C. de Vitry puis Championnat Élite 1 contre celui de Valréas.

– Le 15 juin, l’équipe de Houlgate accueille le M.B.C. de Voujeaucourt pour le pour le Championnat U18 puis le M.B.C. de Carpentras pour le Championnat Élite 1.

– Le 29 juin, Coupe de France Élite 1 , adversaire non déterminé.

– Le 6 juillet, l’équipe de Houlgate accueille le M.B.C. de Saint-Georges pour les Championnats U18 puis Élite 1.

– Le 20 juillet, Championnat Élite 1 entre le M.B.C. de Houlgate et celui de Camaret.

– Le 21 septembre, Championnats U18 puis Élite 1 entre le M.B.C. de Houlgate et le S.U.M.A. de Troyes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 16:30:00

fin : 2024-09-21

Stade Émile Langlois 47 route de la vallée

Houlgate 14510 Calvados Normandie gleagle@hotmail.fr

L’événement Match de moto-ball Houlgate a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge