Match de hockey Marseille vs Chamonix Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

Match de hockey Marseille vs Chamonix Avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez prendre part à l’expérience spartiate et découvrir la patinoire la plus grande de France pour un match au sommet !

Les Spartiates entament la dernière ligne droite avec pour objectif les Play Off ! Venez pousser nos joueurs jusqu’à la victoire et leur permettre de se maintenir en haut du classement ! Tous ensemble pour Marseille ! EUR.

Avenue de la Capelette 12 Boulevard Bonnefoy

Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@marseillehockeyclub.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02 22:00:00



L’événement Match de hockey Marseille vs Chamonix Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille