Match de hockey Gap vs Amiens Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Match de hockey Gap vs Amiens Gap, 6 mars 2022, Gap. Match de hockey Gap vs Amiens L’Alp’ Arena Bd Pierre et Marie Curie Gap

2022-03-06 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-06 L’Alp’ Arena Bd Pierre et Marie Curie

Gap Hautes-Alpes Gap Dans le cadre de la Synerglace Ligue Magnus, les Rapaces de Gap accueillent les Gothiques d’Amiens. Accueil L’Alp’ Arena Bd Pierre et Marie Curie Gap

dernière mise à jour : 2022-01-13 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Gap Adresse L'Alp' Arena Bd Pierre et Marie Curie Ville Gap lieuville L'Alp' Arena Bd Pierre et Marie Curie Gap Departement Hautes-Alpes

Gap Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/

Match de hockey Gap vs Amiens Gap 2022-03-06 was last modified: by Match de hockey Gap vs Amiens Gap Gap 6 mars 2022 Gap Hautes-Alpes

Gap Hautes-Alpes