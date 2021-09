Valence Valence Drôme, Valence Match de handball : VHB vs Tremblay Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Match de handball : VHB vs Tremblay Valence, 22 septembre 2021, Valence. Match de handball : VHB vs Tremblay 2021-09-22 – 2021-09-22 rue Barthélemy de Laffemas Palais des sports Pierre Mendes France

Valence Drôme EUR Rencontre sportive en pro ligue. administration@valencehandball.fr +33 4 75 40 36 08 http://valencehandball.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse rue Barthélemy de Laffemas Palais des sports Pierre Mendes France Ville Valence lieuville 44.91707#4.91542