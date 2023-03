Match de handball Moins de 13 ans filles: Valréas/Orange Complexe du Vignarès Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Match de handball Moins de 13 ans filles: Valréas/Orange
Complexe du Vignarès, 11 mars 2023, Valréas
Chemin des Moulins Neufs
Complexe du Vignarès
Valréas
Vaucluse

Vaucluse Championnat de Vaucluse de handball: les moins de 13 ans filles du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Orange. 6384013@ffhandball.net +33 6 89 83 38 48 https://handballclubvalreas.clubeo.com/ Complexe du Vignarès Chemin des Moulins Neufs Valréas

