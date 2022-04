Match de handball : Loisirs mixtes Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Match de handball : Loisirs mixtes Valréas, 28 avril 2022, Valréas.

2022-04-28 20:30:00 – 2022-04-28 22:30:00

Les Loisirs mixtes du Handball Club de Valréas (HBCV) reçoivent Voconces. 6384013@ffhandball.net +33 6 89 83 38 48 https://handballclubvalreas.clubeo.com/ Complexe du Vignarès Chemin des Moulins Neufs Valréas

