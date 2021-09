Rosporden Rosporden Finistère, Rosporden Match de Handball J1 Issy Paris Rosporden Rosporden Catégories d’évènement: Finistère

Rosporden Finistère Rosporden Match de Handball féminin qui opposera ROZ HAND’DU 29 à ISSY PARIS HAND.

Match d’ouverture : 18h15

-17 Nation Filles

Ent Cornouaille Sud – Saint Nazaire

Match de Handball féminin qui opposera ROZ HAND'DU 29 à ISSY PARIS HAND.

Restauration sur place communication.rhd29@gmail.com +33 6 26 72 44 62

dernière mise à jour : 2021-09-03

