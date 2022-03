Match de Handball Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Match de Handball Gap, 2 mars 2022, Gap. Match de Handball Gymnase JC Lafaille 14 avenue Commandant Dumont Gap

2022-03-02 19:00:00 – 2022-03-12 21:00:00 Gymnase JC Lafaille 14 avenue Commandant Dumont

Gap Hautes-Alpes Gap EUR 3 5 Match de Handball nationale3 masculins gap.handball@gmail.com +33 7 87 32 12 43 https://www.gap-handball.com/ Gymnase JC Lafaille 14 avenue Commandant Dumont Gap

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Gap Adresse Gymnase JC Lafaille 14 avenue Commandant Dumont Ville Gap lieuville Gymnase JC Lafaille 14 avenue Commandant Dumont Gap Departement Hautes-Alpes

Gap Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/

Match de Handball Gap 2022-03-02 was last modified: by Match de Handball Gap Gap 2 mars 2022 Gap Hautes-Alpes

Gap Hautes-Alpes