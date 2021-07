La turballe Complexe sportif La Turballe, Loire-Atlantique Match de gala : Sablé sur Sarthe et Fc Nantes (B) Complexe sportif La turballe

Complexe sportif, le dimanche 8 août à 09:00 Evénement de La Baule-Guérande Complexe sportif 61 Boulevard de l’Europe 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T19:00:00

