Fance – Grande Bretagne Rendez-vous salle 1 du Complexe sportif Léo-Lagrange.

Entrée libre.

Dans le cadre des 50 ans de l’ANAJI (Association du Nord d’Action en faveur des Jeunes déficients moteurs et de leur Intégration), la Ville reçoit un match de gala inédit de Goalball. Complexe Sportif Armentières Quai de la dérivation, Armentières Armentières Nord

