2022-05-14 – 2022-05-14 7 EUR Dernier match de la saison pour l’Etoile Lavalloise Mayenne Futsal Club avec la réception de nos voisins, Nantes Métropole Futsal.

Match à 16h00 à l’Espace Mayenne ! Afin de profiter au maximum de notre dernier match, on vous recommande de venir une heure avant le match et de favoriser le co-voiturage !

Petit détail, il y aura un dress code à respecter : venez habillé en blanc ! Tarifs entre 4 et 7 euros

Restauration à emporter prévu lors du match.

