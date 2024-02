Match de football caritatif Stade Guy et André Bonniface Mont-de-Marsan, samedi 23 mars 2024.

Match de football caritatif Stade Guy et André Bonniface Mont-de-Marsan Landes

Le temps d’une rencontre caritative qui aura lieu dans un mois, samedi 23 mars, entre le Stade montois légendes et la Team Unicef. Les recettes de l’évènement permettront de lever des fonds pour le Fonds des Nations unies pour l’enfance. Anciens sportifs landais, ex-stars internationales, humoristes, influenceurs…

D’anciennes gloires du sport landais, emmenées par l’ancien footballeur et entraîneur Pierre Aristouy, l’ancien rugbyman Thomas Castaignède ou le basketteur Fabrice Danthez, s’opposeront à l’ancien footballeur international Robert Pirès, à Wilfried Mbappé (le papa de Kylian) et à des humoristes et influenceurs comme Paul Mirabel, Malik Bentalha, Just Riadh ou Nico Capone.

Un chèque sera remis à l’Unicef avant le coup d’envoi de la rencontre prévu à 15h. Le stade André et Guy Boniface ouvrira ses portes à 12h30 pour permettre de déjeuner en présence des stars, d’assiste 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23

Stade Guy et André Bonniface 270, Av. du Stade, 40000 Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine foot.sm40@gmail.com

L’événement Match de football caritatif Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Mont-de-Marsan