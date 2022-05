Match de Football Américain Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Catégories d’évènement: 50480

Match de Football Américain Sainte-Mère-Église, 6 juin 2022, Sainte-Mère-Église. Match de Football Américain rue du stade Stade Sainte-Mère-Église

2022-06-06 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-06 15:30:00 15:30:00 rue du stade Stade

Au stade, match de football américains entre les troupes américaines de la 82è et 101e Airborne. "Remembrance Bowl"

